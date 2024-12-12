У 2024 році загинули понад 50 журналістів – "Репортери без кордонів"

У 2024 році у світі 54 журналісти були вбиті через свою роботу. Особливо високий ризик для репортерів, які висвітлюють військові конфлікти: кількість працівників ЗМІ, вбитих у кризових регіонах у 2024 році, стала найвищою за останні п'ять років. Найбільш небезпечним регіоном знову став Сектор Гази. Ці та інші висновки наводяться у щорічній доповіді про свободу преси, яку організація "Репортери без кордонів" (RSF) опублікувала у четвер, 12 грудня, повідомляє Deutsche Welle.

Наразі в ув'язненні по всьому світу перебувають 550 журналістів, що на сім відсотків більше, ніж у 2023 році. Число працівників ЗМІ, що перебувають у в'язниці, зросло, зокрема, в Ізраїлі та Росії.

Третина із 54 загиблих журналістів було вбито в Секторі Газа. Там після нападу радикального руху ісламізму ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року загинуло загалом понад 145 працівників ЗМІ, у тому числі не менше 35, чия смерть була явно пов'язана з їх діяльністю, йдеться в доповіді RSF. Своєю чергою, з початку повномасштабної агресії РФ у лютому 2022 року в Україні загинуло щонайменше 13 журналістів.

Майже половина всіх ув'язнених журналістів у світі перебуває у в'язницях лише чотирьох країн: Китай, включаючи Гонконг (124), М'янма (61), Ізраїль (41) та Білорусь (40). Крім того, в РФ у 2024 році було заарештовано ще вісім журналістів. В Ізраїлі систематично фіксуються затримання з початку війни в Секторі Гази: за минулий рік було затримано 17 репортерів.

"Працівників ЗМІ вбивають, садять у в'язниці та викрадають, і надто часто ці жорстокі злочини залишаються безкарними" , - наголосила член правління німецького відділення "Репортерів без кордонів" Аня Остерхаус.