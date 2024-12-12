Глава дипломатії ЄС запропонувала направити всі заморожені росактиви на допомогу Україні

Мільярди російських державних коштів, заморожених у Євросоюзі, слід направити на допомогу Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас в інтерв'ю The Guardian чотирьом іншим європейським газетам.

Каллас заявила, що Україна має законне право вимагати компенсацію і що російські активи, які перебувають у ЄС, є "інструментом тиску на Росію".

ЄС уже почав вилучати прибуток від російських активів, але утримався від конфіскації всієї суми (210 млрд євро в союзі) через сумніви щодо законності такого кроку. ЄС утримує понад дві третини суверенних активів Росії у розмірі 300 млрд доларів, заморожених західними союзниками після повномасштабного вторгнення в Україну.

Каллас зазначила, що, незважаючи на "делікатність… одного разу ми цього досягнемо".

Вона припустила, що російські кошти допоможуть сплатити рахунок за "всю шкоду, яку Росія завдала Україні".

"Краще мати маленьку пташку в руці, ніж більшу птицю на даху" , - сказала вона.

"Так що у нас є маленька пташка в руці [заморожені активи], і це інструмент, щоб також чинити тиск на Росію".

Допомога Україні

Каллас заявила, що Європі необхідно збільшити допомогу Україні, якщо США припинять фінансування. Вона додала, що фінансова підтримка України "не є благодійністю", а відповідає інтересам Європи та США.

"Якщо вони [США] скоротять допомогу, то нам потрібно буде продовжувати підтримувати Україну, тому що я турбуюся про те, що станеться, якщо переможе Росія. Я думаю, у нас буде більше воєн, масштабніших воєн" , - сказала вона.

Допомога Україні була "інвестицією" у "нашу власну безпеку" та глобальну безпеку, сказала вона, пославшись на участь північнокорейських солдатів в Україні та китайські військові навчання у Південно-Китайському морі. "Китай також навчається на тому, що робить Росія".

Друзі Путіна в ЄС

На запитання про нещодавні телефонні розмови Володимира Путіна з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у середу та канцлером Німеччини Олафом Шольцем минулого місяця вона відповіла:

"Вони [Орбан і Шольц] роблять це у внутрішніх цілях; тому я б цього не робила, але не мені це критикувати”.

За її словами, міністри закордонних справ, які зустрінуться у понеділок, обговорять, чи є "будь-яка додаткова цінність" від такої дипломатії.

Міністри оцінять, "чому деякі члени роблять це, чого вони хочуть цим досягти і чи є якась додаткова цінність", - сказав Каллас, додавши: "Путін справді хоче принизити Європу.

Це те, про що ми маємо постійно пам'ятати".

За її словами, Росія робить ставку на те, що "переживе" західних союзників, але війну за Україну, як і раніше, можна виграти.

"Те, що ми побачили в Сирії, це те, що вони не здатні продовжувати цю боротьбу" , - сказала вона, маючи на увазі нездатність Москви продовжувати підтримувати свого давнього союзника, сирійського диктатора Башара Асада Росія була "принижена" в Сирії, в той час як "їх думки були в іншому місці".

Нагадаємо, у червні лідери країн "Великої сімки" домовилися про надання Києву кредиту на суму 50 мільярдів доларів, який частково фінансується за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Україна не повертатиме ці кошти до отримання репарацій від Москви.

Планується отримати 20 млрд доларів від США, 20 млрд доларів від ЄС, 3 млрд доларів від Великобританії, 3,7 млрд доларів від Канади і 3 млрд доларів від Японії.