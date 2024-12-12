Що робити, якщо відмовляються приймати документи в "Дії": роз’яснення

Цифрові документи в додатку "Дія" офіційно прирівняні до паперових – це закріплено в українському закондавстві. Проте іноді людський фактор може призводити до непорозумінь, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

Міністр розповідає, що нещодавно клієнт звернувся у відділення "Укрпошти" для отримання грошового переказу на суму понад 5000 грн. Для ідентифікації особи він використав документи у додатку "Дія". Але працівник відмовився їх приймати.

Клієнт не залишив цю ситуацію без уваги та подав позов до суду. Рішення було на його користь: дії працівника "Укрпошти" визнали неправомірними. У результаті компанія виплатила клієнту не лише суму переказу в 5350 грн, але й 2000 грн моральної компенсації.

Він наголошує, що цей випадок є виключенням: більшість українських бізнесів активно підтримують цифровізацію. Документи у "Дії" приймають у банках, лікарнях та інших закладах – у країні вже понад 20 000 партнерів.

Якщо ви зіткнулися з подібною ситуацією, нагадайте, що цифрові документи є офіційними згідно із законом.

У разі відмови напишіть у службу підтримки "Дії". Команда "Дії" зв’яжеться з компанією, щоб вирішити проблему.

Нагадаємо, в Україні запроваджено спрощений спосіб подання заявки на житлову субсидію. Оформити її можна всього за 10 хвилин через портал "Дія" в онлайн-режимі.

Також розповідалось, що на порталі "Дія" доступна можливість подати заявку на розгляд як кандидата в опікуни чи піклувальники. Рішення про призначення ухвалюють органи опіки та піклування або суд, щоб забезпечити виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.