В уряді Польщі вважають, що у наступному році можливе перемир'я між Україною та РФ
Відновлення України може розпочатися у другій половині 2025 року. Таку оцінку висловив повноважний представник польського уряду щодо відновлення України Павел Коваль, повідомляє Ділова столиця.
Коваль зазначив, що війна не закінчиться швидко — як максимум буде припинення вогню та закінчення гарячої фази конфлікту. Питання в тому, за яких умов це відбудеться, тому що, як він наголосив, "розморожування" війни не буде проблемою для Росії.
У відповідь на запитання, чи припинення вогню відповідно до нинішніх ліній фронту де-факто означатиме безповоротну втрату території Україною, Коваль відповів негативно.
"Сьогодні є Путін, завтра його не буде", — сказав він, зазначивши, що Захід орієнтований не на нинішній стан ситуації, а на визнані міжнародним правом кордони української держави.
"Зараз видається, що всі готуються до відновлення наступного року, що воно скоро почнеться. За моїми оцінками, це почнеться в другій половині наступного року", — спрогнозував посадовець.