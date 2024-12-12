В уряді Польщі вважають, що у наступному році можливе перемир'я між Україною та РФ

Відновлення України може розпочатися у другій половині 2025 року.﻿ Таку оцінку висловив повноважний представник польського уряду щодо відновлення України Павел Коваль, повідомляє Ділова столиця.

Коваль зазначив, що війна не закінчиться швидко — як максимум буде припинення вогню та закінчення гарячої фази конфлікту. Питання в тому, за яких умов це відбудеться, тому що, як він наголосив, "розморожування" війни не буде проблемою для Росії.

У відповідь на запитання, чи припинення вогню відповідно до нинішніх ліній фронту де-факто означатиме безповоротну втрату території Україною, Коваль відповів негативно.

"Сьогодні є Путін, завтра його не буде" , — сказав він, зазначивши, що Захід орієнтований не на нинішній стан ситуації, а на визнані міжнародним правом кордони української держави.