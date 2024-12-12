У НБУ роз'яснили, кому банки встановлять ліміт на перекази у 50 тисяч гривень

Меморандум банків передбачає, що найнижчий ліміт на вихідні перекази у 50 тисяч гривень встановлять для клієнтів з найвищим ризиком без підтверджених доходів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, говорить його посту у Facebook.

"Ліміти, які зазначені в меморандумі, стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як "високо ризикові". По суті, не мають жодних документів. Останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази" , - написав він.

За його словами, "якщо ви працюєте "в білу", отримуєте "білу" зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки, для вас взагалі нічого не зміниться".

Пишний нагадав, що це не змінилося і в жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з дропами, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів на рівні 150 тисяч гривень.

Голова НБУ зазначив, що успішна реалізація меморандуму може стати кроком до дострокового зняття тимчасового ліміту на вихідні P2P перекази, який НБУ запровадив в жовтні строком на пів року.

Меморандум банків

Нагадаємо, найбільші банки 10 грудня підписали меморандуму "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг".

Банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів з підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів з підтвердженими доходами), а також волонтерів.

Якщо документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов’язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:

з 01.02.2025 – для клієнтів "високого" рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тис. грн/міс;