Два заводи, пов'язані з Коломойським, не сплатили 1,1 млрд грн податків – ЗМІ

Бюро економічної безпеки викрило 2 феросплавних заводи в ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту, повідомляє Економічна правда.

За інформацією джерела в правоохоронних органах, мова йде про "Нікопольський завод феросплавів" та "Запорізький феросплавний завод", що пов’язані з Ігорем Коломойським.

Встановлено, що підприємства впродовж тривалого періоду експортували феросплавну продукцію до Австрії, Кіпру та ряду інших європейських країн. Під час продажу сировини іноземним покупцям службові особи заводів умисно занижували її вартість. Це дозволило їм ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах.

В рамках розслідування кримінального провадження детективи також встановили, що заводи експортували близько 90% виробленої сировини. Водночас валютний виторг від її продажу до України не поверталась. Зокрема сума заборгованості за реалізовану продукцію в одному з підприємств складає 1,1 млрд грн.

Загалом лише впродовж 2022-2023 років заводи експортували сировину орієнтовною вартістю 853 млн доларів.

Зазначається, що наразі на підставі ухвал слідчого судді детективи БЕБ проводять обшуки на згадуваних підприємствах з метою виявлення та вилучення залишків феросплавної продукції, первинної фінансової документації, а також інших речей, що можуть бути долучені до матеріалів кримінального провадження як докази протиправної діяльності.

Триває досудове розслідування за ознаками частини 3, статті 212 Кримінального кодексу України "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.