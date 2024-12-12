До України прибула міністерка розвитку Німеччини з пакетом допомоги

Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце 12 грудня приїхала до Києва, щоб особисто передати частину допомоги населенню України від Німеччини на третю зиму великої війни, повідомляє Європейська правда.

У четвер, 12 грудня Шульце приїхала до Києва, щоб особисто передати частину допомоги населенню України від Німеччини на третю зиму повномасштабного російського вторгнення.

Насамперед ця допомога стосується відновлення енергетичної інфраструктури.

"Ця допомога прибуває, і вона вкрай необхідна. Вона життєво необхідна для виживання людей взимку" , – заявила Шульце.

За слова німецької міністерки, Росія оголосила метою своїх ударів енергосистему України, "щоб люди залишилися в холоді, в темряві", тож уряд Німеччини знову знайшов додаткові кошти, щоб допомогти з відновленням електро– і теплопостачання.

Шульце наголосила, що за низьких температур "важливо мати електрику та опалення", тож вона хотіла особисто переконатися, що "гроші справді доходять туди, де вони потрібні".