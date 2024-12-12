У Південній Кореї відсторонили від обов'язків начальника штабу армії

Начальник штабу армії Південної Кореї генерал Пак Ан Су був відсторонений від виконання своїх обов’язків 12 грудня. Він був головним командувачем воєнного стану, введеного 3 грудня.﻿ Про це повідомляє Yonhap, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Як пише видання, Пак є останнім із кількох військових командирів, яких було відсторонено від виконання своїх обов’язків на тлі розширення розслідування щодо їх участі у введенні Юном воєнного стану 3 грудня.

"Незабаром після оголошення воєнного стану на ім'я Пака був виданий військовий указ про заборону будь-якої політичної діяльності" , - зазначають журналісти.

Під час сесії парламенту Пак стверджував, що дізнався про введення воєнного стану з телевізійного виступу Юна, який оголосив наказ, стверджуючи, що він не несе відповідальності за розробку документа.

"Він запропонував піти у відставку колишньому міністру оборони Кім Йон Хену в день скасування воєнного режиму, але залишився на посаді після того, як Юн відхилив його пропозицію" , - зазначається у статті.

Раніше міністерство відсторонило шістьох інших високопоставлених військовослужбовців Південної Кореї, у тому числі командувачів Командування оборони столиці, Командування спеціальних бойових дій армії, Командування контррозвідки та Командування розвідки оборони.

Ситуація в Південній Кореї

У Південній Кореї виникла політична криза. Вона сталася після того, як 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні.

Днями поліція провела обшуки в офісі президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Вони відбулися в рамках розслідування, яке ініціювали місцеві правоохоронці, незважаючи на те, що воєнний стан було скасовано через шість годин. І Юн Сок Йоль вибачився за введення воєнного стану.

До цього, 8 грудня президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю було оголошено підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом стали численні скарги.