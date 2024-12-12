Очільник МЗС проведе у Німеччині на переговори з європейськими політиками

У четвер, 12 грудня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Німеччину на запрошення своєї німецької колеги Анналени Бербок. Про це йдеться у повідомленні МЗС України, повідомляє Європейська правда.

Як інформує відомство, 12 грудня Сибіга відвідає Німеччину на запрошення Бербок.

У Берліні український дипломат візьме участь у переговорах із міністрами закордонних справ Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Франції, держсекретарем МЗС Великої Британії та високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас.

Як зазначається, міністри обговорять подальшу підтримку України в протидії російській агресії, підвищення ціни війни для Росії та шляхи досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Берлін, де зустрівся із німецьким канцлером Олафом Шольцом та запропонував німецьким партнерам ввести додаткове оподаткування на російські товари.

У четвер, 12 грудня, міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце приїхала до Києва, щоб особисто передати частину допомоги населенню України від Німеччини на третю зиму великої війни.