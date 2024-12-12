У РФ ліквідували топпосадовця, який займався модернізацією ракет – джерела

У Москві було ліквідовано Михайла Шатського - заступника генерального конструктора КБ "Марс" і начальника відділу програмного забезпечення. Він займався модернізацією ракет X-59 до рівня X-69, які війська РФ використовують для ударів по Україні, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Зазначимо, що першим про смерть Шатського написав російський журналіст Олександр Невзоров. За його словами, за операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

"Сьогодні силами ГУР у Москві ліквідовано особливо шкідливий злочинець-заступник генерального конструктора, керівник відділу програмного забезпечення КБ "Марс" Михайло Шатський" , - повідомив Невзоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Шатський займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69, впроваджував нові БПЛА і винен у смерті тисяч невинних українців.

Інформацію про ліквідацію цього російського посадовця підтвердили РБК-Україна джерела в Силах оборони України. Співрозмовники також повідомили, що це була операція ГУР.

Що відомо про КБ "Марс" та Шатського

Крім того, згідно з даними з відкритих джерел, Російська Федерація на базі конструкторського бюро "Марс" займається модернізацією та виготовленням систем управління розгінних блоків та бортових систем управління для крилатих ракет МКБ "Райдуга" в рамках державного оборонного замовлення.

При цьому сама "Райдуга" спеціалізується на розробці та виробництві крилатих ракет різного призначення.

Додамо, що окрім вищевказаної спеціалізації, Шатський також займався розробкою та прогнозуванням надійності бортових систем управління космічних апаратів на основі теорії нейронних мереж, а також рядом інших питань, пов'язаних із космічними апаратами.