Лідер Китаю вказав Медведєву на необхідність "розрядки" у війні проти України

Лідер КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з заступником голови Радбезу РФ Дмитром Медведєвим нагадав про принципи недопущення розповсюдження "конфлікту" та вказав на необхідність "розрядки ситуації" у війні проти України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють пропагандисти "РИА Новости" з посиланням на Центральне телебачення Китаю.

"Щодо українського питання Китай уже багаторазово наголошував, що необхідно твердо дотримуватися трьох принципів щодо недопущення поширення конфлікту, недопущення ескалації воєнних дій і недопущення підливання сторонами олії у вогонь".

Також на зустрічі лідер Китаю вказав Медведєву, що необхідно "просувати якнайшвидшу розрядку ситуації".

Сам Медведєв заявив Сі Цзіньпіну, що привіз "особисте послання" від правителя РФ Володимира Путіна.

"Я хочу передати вам привіт, найкращі побажання від президента Путіна, а також особисте послання від нього" , - сказав він.

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