Ракетний удар по Запоріжжю 10 грудня: кількість загиблих знову зросла
Кількість загиблих через російський ракетний удар по медклініці в Запоріжжі 10 грудня зросла до 11 – з-під завалів рятувальники дістали тіло жінки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
"На жаль, кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 11".
Федоров повідомив, що рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів будинку.
Передісторія:
- 10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.
- Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір 10 грудня загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.
- Також увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.
- Вранці 12 грудня рятувальники деблокували тіло ще однієї жі