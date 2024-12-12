Ракетний удар по Запоріжжю 10 грудня: кількість загиблих знову зросла

Кількість загиблих через російський ракетний удар по медклініці в Запоріжжі 10 грудня зросла до 11 – з-під завалів рятувальники дістали тіло жінки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

"На жаль, кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 11".

Федоров повідомив, що рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів будинку.

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