Спікера Держдуми РФ заочно засудили на 15 років – СБУ

За матеріалами Служби безпеки України, суд заочно присудив 15 років позбавлення волі голові Державної думи федеральних зборів Росії В’ячеславу Володіну, повідомляє Лівий берег.

Володіна визнано винним за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави).

Він є довіреною особою Путіна та брав безпосередню участь у підготовці повномасштабного вторгнення Росії. Для цього 15 лютого 2022 року він поставив на голосування в сесійній залі постанову про звернення до Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Володін публічно підтримав це рішення і забезпечив потрібну кількість "голосів" депутатів.

Згодом спікер він організував ратифікації так званого "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між Росією і терористичними організаціями "ЛНР-ДНР".

Володін продовжує виправдовувати тимчасове захоплення територій України і підтримує війну. Про це він часто заявляє під час засідань Держдуми та в ефірах кремлівських пропагандистів.