У ​​Криму понад 6 тисяч людей залишилися без електрики – окупаційна влада

Декілька населених пунктів анексованого Криму залишилися без електрики через аварійне відключення. Про це інформують російська влада та підприємство "Крименерго", повідомляє Крим Реалії.

У Феодосії електропостачання повністю або частково відсутнє на 30 вулицях та провулках у центрі міста. Без світла залишаються близько 4,1 тис. мешканців.

Відключення електрики також сталося у населених пунктах Сімферопольського (с. Перевальне) та Білогірського (села Курортне, Красногір'я, Баланове, Верхні Орішники, Нижні Орішники) районів.

Як повідомив перший заступник російського міністра палива та енергетики Криму Володимир Воронкін, загалом на території півострова без енергопостачання залишаються 6046 осіб.

Останнім часом у Криму відбуваються часті та масові відключення електрики. За заявами російської влади, влітку вони були пов'язані з аномально спекотною погодою. Однак, ймовірно, їх причиною можуть бути пошкодження електрооб'єктів на півдні РФ, у тому числі на Ростовській АЕС.

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