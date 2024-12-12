ЄСПЛ підтвердив право України забороняти георгіївську стрічку

Європейський суд з прав людини визнав неприйнятною скаргу щодо заборони георгіївської стрічки в Україні своєму рішенні у справі "Борзих проти України", повідомляє Європейська правда.

Справа стосувалася заборони публічного носіння георгіївської стрічки в Україні, яка набула чинності у 2016 році.

Позивач Юрій Борзих – колишній військовий, який хотів носити георгіївську стрічку 9 травня – День перемоги СРСР над нацистською Німеччиною.

Скаргу було подано до Європейського суду з прав людини 17 листопада 2017 року. Борзих скаржився, зокрема, на заборону носити георгіївську стрічку у громадських місцях і на те, що ця заборона має дискримінаційний характер.

"Суд відзначив зміну значення георгіївської стрічки в умовах збройного конфлікту з Росією, що триває, і, зокрема, дійшов висновку, що хоча заборона України обмежила свободу вираження поглядів, вона була в межах розсуду держави" , – йдеться в рішенні ЄСПЛ.

На думку Суду, ситуація Борзих являла собою втручання в його право на свободу вираження поглядів. Під час оцінки того, чи було втручання виправданим і, зокрема, необхідним у демократичному суспільстві, Суд узяв до уваги контекст, у якому відбувалася заборона на георгіївську стрічку.

"Суд не бачить причин ставити під сумнів зусилля українського уряду щодо вирішення проблем, породжених збройним конфліктом. Суд зазначив, що заборона на георгіївську стрічку не була абсолютною забороною, та існувало доволі багато винятків, включно з її законним використанням як оригінальної державної нагороди або військової нагороди, врученої до 1991 року" , – зазначили в ЄСПЛ.

Суд постановив, що держава не перевищила свої межі повноважень ("межі розсуду"), і відхилив цю частину скарги як явно необґрунтовану.

Крім того, Борзих не зміг довести, що заборона заподіяла йому душевні страждання або тривогу чи іншим чином справила на нього істотний вплив, резюмували в ЄСПЛ.