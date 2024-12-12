У Києві та області оголосили штормове попередження
Завтра, 13 грудня у Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями, вночі можливий невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 м/с, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляють КМДА та Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на 13 грудня: Київщина та Київ
13 грудня на території Київщини та у столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, але вдень опадів не передбачається.
Температура повітря:
- У Київській області: вночі -3…-8°C, вдень -1…-6°C.
- У Києві: вночі -5…-7°C, вдень -2…-4°C.
Вітер:
- Північно-західний, 7-12 м/с. Вночі та вранці пориви можуть сягати 15-20 м/с.
Стан доріг:
- На дорогах місцями спостерігатиметься ожеледиця.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
У ніч на 13 грудня та вранці по Києву та області очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.
Встановлено І рівень небезпечності (жовтий)
Правила безпеки під час сильного вітру:
- Дотримуйтеся правил дорожнього руху та звертайте увагу на стан доріг.
- Уникайте перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій та інших потенційно небезпечних об’єктів під час сильного вітру.
- Водіям слід бути особливо уважними через ожеледицю.
- Щільно зачиняйте вікна у квартирах та будинках, щоб уникнути протягів та пошкоджень.
- Приберіть з балконів і лоджій усі предмети, які можуть бути зірвані вітром і випасти назовні.
Нагадаємо, що сьогодні, 12 грудня синоптики попереджають про слизькі дороги, які можуть призвести до ускладнення руху та збільшення кількості аварій. Водіям та пішоходам рекомендується дотримуватися підвищеної обережності.