Журнал Time вдруге оголосив Трампа людиною року

Американський журнал Time надав звання "Людина року 2024" обраному президенту США Дональду Трампу, повідомляє Слово і діло.

Time наголошує, що політичне відродження Трампа не має собі рівних в американській історії.

"Його перший термін закінчився ганьбою, коли його спроби скасувати результати виборів 2020 року завершилися нападом на Капітолій США. Його уникала більшість партійних чиновників, коли він оголосив про свою кандидатуру наприкінці 2022 року на тлі численних кримінальних розслідувань" , – пише видання.

Time зазначає, що за понад рік Трамп" очистив поле республіканців, вигравши одні з найшвидших президентських праймеріз в історії".

"Під час загальних виборів він провів шість тижнів у залі суду Нью-Йорка, ставши першим колишнім президентом, засудженим за злочин, — факт, який не вплинув на його підтримку. Куля вбивці пролетіла повз його череп менш ніж у дюймі на мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, в липні.

За наступні чотири місяці він переміг не одного, а двох своїх опонентів-демократів, переміг у всіх семи "хитких" штатах, і став першим республіканцем, який переміг за результатами всенародного голосування за 20 років. Він перебудував американську політику, переробив Республіканську партію та змусив демократів розібратися з тим, що пішло не так", – йдеться у статті, присвяченій обраному президенту" , – додає журнал.

Зазначимо, що Трамп уже був людиною року за версією Time у 2016 році.

Цього року до списку претендентів на звання увійшли також Камала Гарріс, принцеса Вельська, Ілон Маск, Юлія Навальна, Біньямін Нетаньягу, Джером Пауелл, Джо Роган, Клаудія Шейнбаум та Марк Цукерберг.

Торік співачка Тейлор Свіфт здобула титул "Людина року". У 2022 році звання "Людини року" за версією Time отримав президент Володимир Зеленський та "дух України".