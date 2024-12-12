Байден підписав 39 помилувань та помʼякшив вироки для 1500 увʼязнених

Президент США Джо Байден помилував 39 осіб і помʼякшив вироки для 1500 увʼязнених з тривалими тюремними термінами. Про це йдеться на сайті Білого дому, повідомляє Лівий берег.

"Як президент, я маю великий привілей виявляти милосердя до людей, які продемонстрували каяття та реабілітацію, відновлюючи можливість для американців брати участь у повсякденному житті та робити внесок у свої громади, а також вживати заходів для усунення відмінностей у вироках для ненасильницьких правопорушників, особливо тих, хто засуджений за наркозлочини" , ‒ йдеться у пресрелізі.

Байден пояснив, що багато з тих, кому він пом’якшив вироки, отримали б легше покарання, якби їх звинуватили згідно з сучасними законами, політикою та практикою. Йдеться, зокрема, про тих, хто потрапив під домашній арешт під час пандемії коронавірусу.

Президент додав, що зробить "більше кроків у найближчі тижні".

"Моя адміністрація продовжить розглядати прохання про помилування, щоб просувати рівне правосуддя відповідно до законодавства, сприяти громадській безпеці, підтримувати реабілітацію та повернення у суспільство, а також давати вагомі другі шанси" , ‒ додав він.

Відповідно до Конституції США американські президенти мають широкі повноваження щодо помилування. Більшість президентів вдаються до помилування в останні дні чи тижні свого перебування на посаді.

Нагадаємо, Байден майже два тижні тому скористався правом помилування щодо свого сина Гантера, якому загрожував тривалий тюремний термін за незаконне володіння зброєю та ухилення від сплати податків.