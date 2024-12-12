Російські безпілотники атакували Сумську область: є поранений

У четвер 12 грудня російські безпілотники атакували Сумщину: за попередньою інформацією, поранення отримала одна людина, є пошкодження домогосподарств, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Сумська міська рада у соцмережах.

"Один зі старостатів громади сьогодні двічі атакували ворожі БпЛА. Відомо про одного пораненого, а також пошкодження на двох обійстях будинків (вікон і покрівель) та господарських споруд, легкового автомобіля".

Зазначається, що на місці події працюють староста та відповідні служби громади. Газо- та електропостачання наявне.