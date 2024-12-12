Зеленський відвідав позиції дивізіону HIMARS на Запорізькому напрямку

У День Сухопутних військ президент України Володимир Зеленський відвідав дивізіон HIMARS на Запорізькому напрямку. Він оглянув техніку, заслухав доповідь та відзначив воїнів державними нагородами, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт президента.

Зеленський відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського. Саме ця бригада першою в Україні одержала системи HIMARS і зараз забезпечує артилерійську підтримку оборони Запорізької та Донецької областей.

Глава держави також заслухав доповідь командувача ОУВ "Таврія" Геннадія Шаповалова про виконані операції, зокрема з використанням далекобійних засобів, особливості застосування систем HIMARS та динаміку постачання боєприпасів до них.

"Честь бути з нашими бійцями сьогодні, привітати з Днем Сухопутних військ і нещодавнім Днем ракетних військ і артилерії, відзначити нагородами. Дякую за службу й захист нашої держави та людей. Нехай HIMARS’и не підводять, нехай бʼють ворожі цілі", - наголосив Зеленський.

День Сухопутних військ

День Сухопутних військ України - щорічне свято, яке відзначають 12 грудня на честь Сухопутних військ, які є найчисленнішим видом Збройних сил України.

Свято було встановлено 18 жовтня 1997 року указом президента України, враховуючи значні заслуги цього виду військ у забезпеченні обороноздатності держави.