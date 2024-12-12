Рух "Чесно" підрахував, скільки народних депутатів перебувають у розшуку

За даними Міністерства внутрішніх справ, зараз оголошено у розшук 11 народних депутатів складу Верховної Ради ІХ скликання, повідомляє Чесно.

Зазначається, що у ВРУ IХ скликання частина нардепів вдалася до втечі з країни, коли їм загрожувала підозра або судовий вирок. Наприклад, буквально перед винесенням вироку виїхав "слуга" Андрій Одарченко, а за день до вручення підозри втік з України фігурант Реєстру зрадників Артем Дмитрук (депутатська група "Відродження України", був обраний до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу"). Правоохоронці вважають, що вони незаконно перетнули кордон.

chesno.org

За даними МВС, зараз оголошені у розшук 11 народних депутатів IX скликання.

Частина з них уже втратили мандати і зараз перебувають за кордоном. Хтось втік у Європу, як Дмитрук, який ховається у Лондоні, або в Ізраїль, як Вадим Рабінович, чи у Росію, як Андрій Деркач та Ілля Кива, якого згодом знайшли вбитим.