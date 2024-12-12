РФ остаточно програла апеляцію у "кримському" позові ПриватБанку

Верховний суд Нідерландів на минулому тижні - 2 грудня - залишив у силі арбітражні рішення щодо захисту інвестицій Приватбанку проти Росії, якими остання незаконно заволоділа в Криму. З посиланням на пресслужбу банку, повідомляє Дзеркало тижня.

При цьому Верховний суд остаточно відхилив заперечення РФ проти Проміжного арбітражного рішення від 24 лютого 2017 року та Часткового арбітражного рішення від 04 лютого 2019 року.

Останнє рішення суду відкриває шлях до визначення Арбітражним судом суми збитків та шкоди Приватбанку, завданої РФ.

Нагадаємо, що у 2015 році Приватбанк ініціював арбітражне провадження проти Росії відповідно до Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року. Арбітражний суд виніс рішення на користь банку, однак потім почалася судова тяганина за участю Росії. У 2022 році Апеляційний суд повністю відхилив оскарження, однак Росія подала апеляційну скаргу до Верховного суду. Наразі ця апеляційна скарга була остаточно відхилена.