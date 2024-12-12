G7 висловилися за негайне призначення нового голови правління Укренерго

Посли G7 привітали призначення нової Наглядової ради Укренерго. Про це йдеться у заяві на сторінці G7AmbReformUA у соцмережі Х, повідомляє Лівий берег.

Дипломати висловилися також за негайне призначення нового голови правління компанії.

«Посли G7 вітають призначення нової Наглядової ради Укренерго. Це сприятиме подальшій міжнародній підтримці енергетичної безпеки України на тлі постійних жорстоких атак з боку Росії. Наглядова рада має невідкладно розпочати відбір нового голови правління» , - наголосили посли.

Як повідомлялося, 11 грудня Кабмін погодив оновлений склад наглядової ради "Укренерго", до нього увійшли чотири незалежних члени й три представники держави.