Сікорський уточнив роль Польщі у війні України з Росією

Польща не розглядає розгортання своїх військових на території України. Роль Варшави полягає в забезпеченні постачань військової допомоги українським солдатам, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. З посиланням на Rzeczpospolita, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Як наголосив очільник МЗС, усі речі, які стосуються України, мають обговорюватися за участю України та Європи.

За словами Сікорського, ідея відправки військ в Україну для підтримки режиму припинення вогню є попередньою.

"Але зрозуміло одне: Польща має 600 км кордону з Білоруссю і з Росією, ми підтримуємо всю логістичну операцію для України, і, можливо, в цьому наша роль, але ми не розглядаємо можливість відправки військ в Україну" , - додав міністр.

Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ з'явилися чутки про можливість відправки миротворчої місії європейських країн в Україну. Це можливо в разі, якщо між Росією та Україною буде встановлено режим припинення вогню.

Зокрема, сьогодні, 12 грудня, президент Франції Еммануель Макрон мав обговорити таке питання на переговорах із прем'єром Польщі Дональдом Туском.

Після переговорів з Макроном Туск запевнив, що поки що Польща не планує відправку своїх миротворців в Україну.

Зі свого боку віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зазначала, що Україна готова розглянути розміщення іноземних військ на своїй території.