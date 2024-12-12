"Укренерго" оприлюднило графік відключень на п'ятницю

В Україні завтра, 13 грудня, продовжать діяти графіки відключення світла. Для економії електроенергії буде застосовано одну-дві черги відключень. З посиланням на "Укренерго", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

В "Укренерго" пояснили, що завтра будуть застосовані різні графіки для споживачів.

Для побутових споживачів:

06:00 - 08:00 - одна черга відключень;

08:00 - 19:00 - дві черги відключень;

19:00 - 21:00 - одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

06:00 - 22:00 - застосування графіків обмеження потужності.

Водночас українців просять ощадливо споживати електроенергію навіть тоді, коли світло з’являється за графіком.

Зазначається, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.