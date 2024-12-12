Сирський про Покровський напрямок: Готуємось до всіх варіантів дій ворога
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський каже, що військове командування прораховує всі можливі варіанти подальших дій російських окупантів на Покровському напрямку, який залишається одним із найгарячіших. З посиланням на Сирського у соцмережах, повідомляє Українська правда.
"Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. Прораховуємо і готуємось до всіх можливих варіантів подальших дій ворога", - написав головком.
Генерал відзначив, що втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі. Так, у грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає там близько 400 осіб убитими та пораненими.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16.00 12 грудняна Покровському напрямку противник здійснив 30 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке. Зазначалося, що Сили оборони відбили 24 атаки, шість боїв ще точаться.