Шахраї виманили в українців 100 тис грн під виглядом "єДопомоги"

Шахраї заманювали людей на фейковий сайт, схожий на "єДопомогу" та "кидали" їх на гроші. Таким чином вони ошукали 8 українців на суму майже 100 тисяч гривень. З посиланням на Офіс генерального прокурора, пише Катерина Творожнікова, РБК-Україна.

Поліція викрила злочинну групу, яка заманювала людей на фішинговий сайт під виглядом допомоги від держави. Потрапивши на такий сайт, користувачі втрачали доступ до своїх банківських рахунків.

За даними слідства, у квітні 2024 року мешканець Кіровоградської області розробив фейковий сайт оформлення "єДопомоги". Окрім нього, до шахрайського плану були залучені: раніше судимий мешканець Рівненщини та неповнолітній житель Тернопільської області.

Посилання на фейковий сайт шахраї розміщували в соціальних мережах та Google. Українці переходили за посиланням та вводили персональні реєстраційні дані, які містять банківську таємницю. У такий спосіб зловмисники отримували повний доступ до інтернет-банкінгу та банківським рахункам своїх жертв. Здебільшого, жертвами були жителі Донецької та Харківської областей.

Слідчі підтвердили факти злочинів учасників організованої групи. У ході обшуків вони вилучили їхні мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за частиною 4 і частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Зокрема, санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.