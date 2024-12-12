Зеленський розповів про свою поїздку до Запоріжжя

Президент Володимир Зеленський у Запоріжжі провів засідання Ставки, ключовими темами якого стали ППО та стабілізація фронту. Про це глава Української держави заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

«Багато роботи щодо Запоріжжя: безпекова ситуація, захист неба. Я провів засідання Ставки сьогодні саме тут, і передусім щодо ППО, стабілізації фронту, досягнення наших основних безпекових завдань. Нам потрібен справжній мир, а отже, ми маємо бути дійсно сильними саме для цього. І маємо робити все, щоб кожен день наближав нас до миру» , - зазначив Зеленський.

У Запоріжжі президент також відвідав першу сучасну школу, що розпочала роботу в укритті.