Зеленський розповів про свою поїздку до Запоріжжя
Президент Володимир Зеленський у Запоріжжі провів засідання Ставки, ключовими темами якого стали ППО та стабілізація фронту. Про це глава Української держави заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Укрінформ.
«Багато роботи щодо Запоріжжя: безпекова ситуація, захист неба. Я провів засідання Ставки сьогодні саме тут, і передусім щодо ППО, стабілізації фронту, досягнення наших основних безпекових завдань. Нам потрібен справжній мир, а отже, ми маємо бути дійсно сильними саме для цього. І маємо робити все, щоб кожен день наближав нас до миру», - зазначив Зеленський.
У Запоріжжі президент також відвідав першу сучасну школу, що розпочала роботу в укритті.
«Вона безпечна. Тисяча дітей можуть навчатися. І завдяки саме цьому третьокласники, другокласники і найменші дітки змогли навчатися разом. Разом, офлайн, щоб усі соціальні навички були. Це дуже важливо - щоб війна не забирала у дітей шанс стати успішними дорослими. Ми будуємо інші такі школи у прифронтових регіонах і у Запорізькій області зокрема. Ми будемо говорити із партнерами вже наступного тижня - заради більшої кількості ППО, заради швидшого миру», - підкреслив Зеленський.