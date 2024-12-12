РФ обговорює з новою владою Сирії щодо збереження військових баз – Bloomberg

За даними джерел видання, Росія наближається до угоди з новим керівництвом Сирії про збереження баз у військово-морському порту в Тартусі і на авіабазі Хмеймім. З посиланням на Bloomberg, повідомляє Українська правда.

Анонімні джерела в Москві, Європі та на Близькому Сході заявили, що переговори ведуться про те, щоб російські війська залишилися у військово-морському порту в Тартусі і на авіабазі Хмеймім.

Військово-морська база є єдиним російським хабом на Середземному морі. Аеродром використовується для забезпечення російських операцій в Африці.

"Міністерство оборони в Москві вважає, що у нього є неформальна домовленість з "Хаят Тахрір Аш-Шам", колишнім відгалуженням "Аль-Каїди", яке очолило наступ з метою повалення Асада, про те, що воно може залишитися на сирійських базах" , - повідомило джерело в Росії.

Ситуація все ще може змінитися на тлі нестабільності в Сирії, застеріг співрозмовник".

Водночас перевірити цю інформацію у представників перехідного уряду Сирії не вдалося відразу.

Крах режиму Башара Асада в Сирії фактично позбавив сенсу 49-річну оренду баз, яку Росія отримала у 2017 році, через два роки після того, як Путін відправив своїх військових на підтримку сил Асада.