МАГАТЕ прийняло резолюцію України про безпеку енергетичної інфраструктури

Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію України про безпеку енергетичної інфраструктури. Китай та Росія проголосували проти.﻿ З посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у соцмережі Х, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Рада керуючих МАГАТЕ щойно схвалила резолюцію про безпеку енергетичної інфраструктури" , - повідомив журналіст.

За резолюцію проголосували 22 держави-члени, проти виступили дві, утрималися - 10.

Зазначається, що текст був написаний так, щоб уникнути безпосередньої згадки Росії й отримати ширшу підтримку, зокрема Китаю.

Однак Китай все одно проголосував проти, як і Росія.