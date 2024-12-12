МАГАТЕ прийняло резолюцію України про безпеку енергетичної інфраструктури
Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію України про безпеку енергетичної інфраструктури. Китай та Росія проголосували проти. З посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у соцмережі Х, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Рада керуючих МАГАТЕ щойно схвалила резолюцію про безпеку енергетичної інфраструктури", - повідомив журналіст.
За резолюцію проголосували 22 держави-члени, проти виступили дві, утрималися - 10.
Зазначається, що текст був написаний так, щоб уникнути безпосередньої згадки Росії й отримати ширшу підтримку, зокрема Китаю.
Однак Китай все одно проголосував проти, як і Росія.