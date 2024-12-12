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ОБСЄ призначила спецпредставника для підготовки України до вступу до ЄС та НАТО

ОБСЄ призначила спецпредставника для підготовки України до вступу до ЄС та НАТО

Чеський дипломат Петр Мареш, якого призначили спеціальним представником Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні, допомагатиме Києву підготуватися до вступу в Європейський Союз і НАТО, повідомляє Ділова столиця.

Про саме призначення повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський ще 5 грудня.

Проте 12 грудня Мареш розповів російському пропагандистському виданню "Известия", що саме він робитиме на посаді.

За словами дипломата, нині в Україні працюють 24 проєкти ОБСЄ. Тепер їх має координувати Мареш, також його обовʼязок — підготувати ще один проєкт.

"Я говорив з міністеркою закордонних справ Фінляндії, вона наголосила, що я маю перебувати в найближчому контакті з українською владою. Я не відправлятиму їм F-16 і Abrams, жодних ракет, але готуватиму їх до майбутнього партнерства та членства України в ЄС та НАТО — це мої завдання", — заявив він.

Також Мареш вважає, що ОБСЄ має відновити свою миротворчу місію в Україні, яка діяла з 2014 року до 2022-го.

"Чи є інші незалежні організації, які могли б запропонувати незалежне спостереження за тим, що відбувається? Моя робота, я сподіваюся, буде свого роду прикладом. Якщо все вийде, чому ми не зможемо організувати щось на зразок спостережної місії?", — заявив чеський дипломат.

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