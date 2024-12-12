ОБСЄ призначила спецпредставника для підготовки України до вступу до ЄС та НАТО

Чеський дипломат Петр Мареш, якого призначили спеціальним представником Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні, допомагатиме Києву підготуватися до вступу в Європейський Союз і НАТО, повідомляє Ділова столиця.

Про саме призначення повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський ще 5 грудня.

Проте 12 грудня Мареш розповів російському пропагандистському виданню "Известия", що саме він робитиме на посаді.

За словами дипломата, нині в Україні працюють 24 проєкти ОБСЄ. Тепер їх має координувати Мареш, також його обовʼязок — підготувати ще один проєкт.

"Я говорив з міністеркою закордонних справ Фінляндії, вона наголосила, що я маю перебувати в найближчому контакті з українською владою. Я не відправлятиму їм F-16 і Abrams, жодних ракет, але готуватиму їх до майбутнього партнерства та членства України в ЄС та НАТО — це мої завдання" , — заявив він.

Також Мареш вважає, що ОБСЄ має відновити свою миротворчу місію в Україні, яка діяла з 2014 року до 2022-го.