Генсек НАТО озвучив втрати сторін за час повномасштабної війни

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що у результаті російсько-української повномасштабної війни з лютого 2022 року кількість втрат перевищила мільйон осіб загиблими та пораненими.﻿ Про це сказав Рютте у своїй промові в Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Генсек НАТО наголосив, що війна в Україні щоденно призводить до нових руйнувань та смертей.

"Щотижня понад 10 тисяч (людей) вбиті та поранені з усіх боків в Україні. Понад мільйон втрат з лютого 2022 року. Путін намагається стерти Україну з мапи" , – сказав генсек НАТО.

Він уточнив, що при цьому втрати Росії сягнули 700 тисяч людей.

"Ситуація на фронті змінюється повільно і за дуже високу ціну для росіян. Вони вже втратили 700 тисяч людей (загиблими) та пораненими. Цей місяць – рекордний за кількістю російських втрат" , – сказав генсек НАТО.

Рютте зауважив, що агресія Путіна відбувається далеко не за новою схемою, але союзники по НАТО занадто довго на це не реагували.

Рютте також попередив, що Альянс не готовий до загроз, з якими він зіткнеться з боку Росії в найближчі роки, і закликав до переходу до мислення воєнного часу з набагато більшими витратами на оборону.

Президент Володимир Зеленський нещодавно оприлюднив дані, що з 24 лютого 2022 року загинули 43 тисячі українських військових, 370 тисяч були поранені.

За даними Зеленського, російські втрати перевищують 750 тисяч осіб – 198 тисяч убитих та понад 550 тисяч поранених.