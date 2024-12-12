Ермак заявил, что Украина еще не готова к переговорам с Россией

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Україна ще не готова до переговорного процесу з Росією через брак зброї, запрошення до членства в НАТО та чітких безпекових гарантій.﻿﻿ Про це Єрмак сказав в інтерв’ю "Суспільному", повідомляє Українська правда.

На запитання про те, чи готова Україна до переговорного процесу з Росією, він відповів, що поки ні. За словами Єрмака, для початку переговорів Україна повинна бути сильною, і тоді зможе говорити з РФ на рівних.