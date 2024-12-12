Естонія додатково виділить Україні близько €200 тис на гумпотреби

Міністерство закордонних справ Естонії виділить додатково близько 200 000 євро на допомогу українцям. Допомога призначена для найуразливіших категорій: жінок, дітей та людей з особливими потребами. Також гроші підуть на відновлення енергетичної інфраструктури України.﻿ Про це пише ERR, повідомляє Лівий берег.

"Ми не можемо забувати, що поблизу лінії фронту в Україні ситуація, як і раніше, дуже важка, а гуманітарні потреби великі. Вплив війни глибоко зачіпає суспільство, і важливо, щоб Естонія через міжнародні організації могла підтримати найбільш вразливих людей" , – сказав глава МЗС Естонії Маргус Цахкна.

100 000 євро виділяють Гуманітарному фонду України при Управлінні ООН з координації гуманітарних питань, який доставляє допомогу у важкодоступні райони і безпосередньо до потребуючих.

68 000 євро виділяють Фонду ООН у галузі народонаселення для пом'якшення гуманітарної ситуації в Україні у 2025 році. В Україні цей фонд створив 26 мобільних клінік та пологових відділень, центри допомоги жертвам гендерного та пов'язаного з конфліктом сексуального насильства, національну гарячу лінію та понад 100 мобільних команд психосоціальної підтримки для жертв гендерного насильства. Також Фонд керує віртуальною платформою допомоги жертвам сексуального насильства.

10 000 євро надають на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції у 2025 році. Організація допомагає забезпечувати впорядковане та гуманне управління міграцією, просувати міжнародне співробітництво у питаннях міграції, знаходити практичні вирішення міграційних проблем та надавати гуманітарну допомогу нужденним мігрантам, включаючи біженців та внутрішньо переміщених осіб.

20 000 євро отримає Фонд підтримки енергетики України для відновлення енергетичної інфраструктури.

Крім цього, Естонія направить 1 мільйон євро на підтримку кліматичних і екологічних проєктів України.

Станом на вересень Естонія вже передала українській енергетиці понад 300 тонн гуманітарної допомоги.