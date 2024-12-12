Байден схвалив черговий пакет військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден схвалив ще один пакет військової допомоги Україні.﻿ Про це на брифінгу сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Європейська правда.

За словами Кірбі, до пакета військової допомоги Києву увійшли "додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерію, дрони та броньовані машини".

Він зауважив, що це вже 72-ий такий пакет допомоги, що надається в межах повноважень президента США зі скорочень, тобто зброя передається зі складів американської армії.

"Ми продовжимо надавати додаткові пакети допомоги аж до завершення роботи цієї адміністрації" , – наголосив представник Білого дому.

Перед тим Міністерство оборони США оголосило про новий значний пакет безпекової допомоги Україні на майже мільярд американських доларів 7 грудня.

Цю допомогу виділили у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає замовлення зброї в американських виробників.

Нині адміністрація Байдена використовує залишок схвалених Конгресом коштів, аби передати Україні військову допомогу.

Днями радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван пообіцяв передачу Україні сотень тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки до середини січня.

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону у готовності повністю використати фінансування для України, авторизоване Конгресом.