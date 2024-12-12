У Печерському районі Києва впали уламки безпілотника
Увечері 12 грудня російська армія атакувала Київ безпілотниками, уламки впали в Печерському районі. Со ссылкой на КМВА, повідомляє Українська правда.
"Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Печерському районі столиці. Попередньо - на відкритій території, без пожежі та потерпілих", - йдеться в повідомленні.
У Києві триває повітряна тривога, повʼязана з атакою дронів російської армії. Міська влада закликала перебувати в безпеці до відбою.