Грузинська опозиція заявила, що не буде визнавати вибори президента

Опозиційні політичні об'єднання Грузії "Коаліція за зміни", "Єдність – Національний рух", "Сильна Грузія" і "Гахарія за Грузію" не визнають легітимність президентських виборів, призначених на 14 грудня.﻿ Про це йдеться у спільній заяві політичних сил, оприлюдненій 12 грудня, повідомляє Європейська правда.

"Ми, політичні партії, які перемогли на виборах 26 жовтня, не визнаємо самопроголошену владу або будь-яку її гілку. Єдиним легітимним державним інститутом є президент. Тому єдиним легітимним представником Грузії є Саломе Зурабішвілі" , – йдеться у заяві політичних сил.

Вони наголосили, що не визнають так звані "президентські вибори", призначені на 14 грудня "так званим парламентом, захопленим Іванішвілі, який не має ні міжнародної, ні внутрішньої політичної легітимності".

"Нелегітимний парламент не має повноважень обирати президента – таким чином, Саломе Зурабішвілі залишається президентом Грузії, головнокомандувачем Сил оборони та найвищим представником країни у зовнішніх відносинах.

Вихід з гострої політичної кризи, що виникла, є лише один – нові, вільні та чесні вибори. Ми цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів та очікуємо на подальші ефективні та рішучі кроки" , – сказано у заяві грузинської опозиції.

Нагадаємо, Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів" в країні.

Партія влади Грузії "Грузинська мрія", яка проголосила антизахідний курс та зупинила євроінтеграцію країни, висунула кандидатом в президенти колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі. Його мають обрати в суботу голосуванням у колегії виборників – вперше не всенародним голосуванням.

Голова комітету у закордонних справах Естонії Марко Міхельсон закликає західні країни не визнавати вибори президента Грузії.