Уряд Румунії дозволив збивати чужі дрони у небі над країною

Уряд Румунії ухвалив законопроєкт, що розширює та регулює заходи контролю за використанням національного повітряного простору дронами та іншими літальними апаратами. Про це пише Digi24, повідомляє Новое время.

У документі визначені ситуації, в яких використання повітряного простору є порушенням.

Наприклад, йдеться про несанкціоновані польоти, відхилення від встановлених маршрутів, порушення роботи ідентифікаційних систем, польоти в заборонених зонах, а також аерофотозйомка без узгодження з Міністерством оборони та якщо безпілотник ставить під загрозу об'єкти Міноборони та або установи, підпорядковані Міністерству транспорту.

У таких випадках можуть бути застосовані різні заходи, від перехоплення до «знерухомлення або знищення» дронів, зазначає видання.

Збиття повітряного судна, що порушує повітряний простір, погоджується наказом Вищої ради оборони країни.

29 жовтня Міністерство оборони Румунії підготувало законопроект, який дозволить армії країни збивати російські дрони, які незаконно порушують її повітряний простір.

23 жовтня радіолокаційні системи Румунії зафіксували два сигнали, ймовірно, від безпілотників, які порушили повітряний простір країни. На їх перехоплення у повітря були підняті два F-16, але винищувачі не змогли візуально виявити дрони до того, як вони зникли з радарів.