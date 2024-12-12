У Мінсоцполітики назвали число українців, які повернулися на окуповані території

На тимчасово окуповані території повернулось близько однієї тисячі українців, свідчать дані Міністерства соціальної політики України, повідомляє Радіо Свобода.

Також, за цими даними, станом на 2 грудня в Україні було зареєстровано майже п’ять мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

«Станом на 02.12.2023 було зареєстровано 4,9 мільйона ВПО. Тобто за рік відбулося зменшення кількості ВПО на 250 тисяч осіб. Згідно даними електронних систем Мінсоцполітики, станом на 01.11.2024 до попереднього місця проживання повернулося загалом 29 тисяч осіб (близько 7,7% від загальної кількості тих, хто знявся з обліку)» , – йдеться в коментарі міністерства.

У Мінсоцполітики пояснили, що з 29 тисяч осіб на тимчасово окуповані території повернулася одна тисяча, натомість більшість – на «умовно безпечні території», а ще частина – на території, де тривають бойові дії.

«До цієї кількості входять українці, які поверталися до будь-якого з регіонів країни, зокрема, й тих, які вважаються умовно безпечними (наприклад, Київщина, Житомирщина, Чернігівщина тощо). З цих 29 тисяч: одна тисяча – повернулись на ТОТ; 18,9 тисячі – на умовно безпечні території; 9 тисяч – території можливих бойових дій» , – пояснили у відомстві.

Раніше депутат Верховної Ради Максим Ткаченко заявляв, що 150 тисяч ВПО повернулись в окупацію, а пізніше сам заперечив такі дані.

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