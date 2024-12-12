Адміністрація Байдена прискорює передачу зброї Україні - CNN
США прискорює поставки зброї в Україну. Головна мета передати Києву міцне підґрунтя оборони для 2025 року. З посиланням на CNN, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.
За словами високопосадовця, адміністрація американського президента Джо Байдена працює над збільшенням поставок зброї в Україну в останні дні свого перебування на посаді, щоб поставити Київ на міцну основу у 2025 році.
Ці зусилля різко контрастують з політикою нової адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа, який в інтерв'ю журналу "Тайм" різко розкритикував нещодавній крок США, що дозволив Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів по Росії.
В рамках останнього прояву підтримки України адміністрація Байдена планує найближчими днями оголосити про очікуваний пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів, який дозволить вивести обладнання зі складу американських збройних сил. А високопосадовець адміністрації повідомив CNN, що адміністрація спрямовує ресурси на те, щоб до того, як Байден залишить посаду, передати Києву раніше анонсовану зброю для України.
"Міністерство оборони робить історичні зусилля, щоб протягом наступних п'яти тижнів доставити в Україну велику кількість зброї... З цього моменту і до середини січня ми доставимо в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронемашин та інші важливі засоби", - сказав високопоставлений представник адміністрації.