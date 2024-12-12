Адміністрація Байдена прискорює передачу зброї Україні - CNN

США прискорює поставки зброї в Україну. Головна мета передати Києву міцне підґрунтя оборони для 2025 року.﻿ З посиланням на CNN, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

За словами високопосадовця, адміністрація американського президента Джо Байдена працює над збільшенням поставок зброї в Україну в останні дні свого перебування на посаді, щоб поставити Київ на міцну основу у 2025 році.

Ці зусилля різко контрастують з політикою нової адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа, який в інтерв'ю журналу "Тайм" різко розкритикував нещодавній крок США, що дозволив Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів по Росії.

В рамках останнього прояву підтримки України адміністрація Байдена планує найближчими днями оголосити про очікуваний пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів, який дозволить вивести обладнання зі складу американських збройних сил. А високопосадовець адміністрації повідомив CNN, що адміністрація спрямовує ресурси на те, щоб до того, як Байден залишить посаду, передати Києву раніше анонсовану зброю для України.