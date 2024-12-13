DeepState: ЗСУ на межі оточення в чотирьох селах на Донеччині

12 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Зоря. Ситуація навколо "Успенівського мішка" на Донеччині погіршується.﻿, повідомляє Українська правда.

За даними аналітиків, росіяни просунулись у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю на Донеччині.

Особливу увагу аналітики приділяють ситуації в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині "Успенівського мішка". Ворог намагається прорвати оборону з усіх сторін. Ключову роль у стримуванні відіграють села Трудове, Успенівка та Дальнє. Саме звідси росіяни концентрують сили для штурму Успенівки, яка перебуває під загрозою повного оточення.

"Ситуація критична для всіх, окрім Луценка, вже екскомандувача ОТУ "Донецьк". За нашою інформацією, він знятий з посади і переведений до командування Сухопутних військ. Натомість ми можемо почути від нового командувача традиційне "відійшли на підготовлені позиції" , – пише DeepState.

Мапа: DeepState

Українські військові ведуть активні бої за утримання позицій, але ситуація залишається складною через значну перевагу ворога в живій силі, кажуть аналітики.

За їхніми даними, відсутність належної координації може призвести до ризику оточення підрозділів Сил оборони України одразу в кількох населених пунктах.