ISW: Китай допомагає Кремлю легітимізувати захоплення українських територій
12 грудня в Пекіні Дмитро Медведєв зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Під час переговорів російська сторона вкотре озвучила свої ультимативні вимоги до України, а Китай надав платформу для їхнього поширення, зокрема й під прикриттям закликів до миру, повідомляє Українська правда.
Про це пише ISW.
Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті за 12 грудня зазначають, що Сі продовжує підтримувати риторику Кремля, яка виправдовує агресію проти України та закликає до капітуляції України.
У ході переговорів Сі повторив стандартну позицію КНР щодо війни в Україні, закликавши до "деескалації" та рекламуючи Китайсько-Бразильську ініціативу "Друзі миру", яка фактично служить підтримкою Росії.
Медведєв, своєю чергою, заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, але лише за умови визнання українським урядом "реалій на місцях" – тобто, фактичної капітуляції перед Росією.
"Ці вимоги Медведєв підкріпив посиланням на заяву Путіна від червня 2024 року, в якій той заявив, що українські війська повинні "повністю вийти" з підконтрольної Україні території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до того, як Росія погодиться вступити в переговори.
Російський варіант "переговорів", який враховує "реалії на місці", вимагає від України майже 20 відсотків своєї території та мільйонів людей, які живуть під російською окупацією".
Ключові висновки:
- Повідомляється, що Росія досягла угоди з окремими представниками сирійської опозиції про контроль над російськими військовими базами в Сирії, але залишається незрозумілим, чи гарантує ця угода безпеку російських баз в Сирії в довгостроковій перспективі.
- За наявними даними, Росія переміщує чотири кораблі з російських портів до Сирії, можливо, для забезпечення евакуації, що ще раз демонструє нинішню стриману реакцію Кремля на розвиток ситуації в Сирії.
- Українські офіційні особи спростували заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна відхилила його пропозицію виступити посередником у домовленостях з Росією про різдвяне перемир'я і масштабний обмін військовополоненими.
- Президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін продовжує надавати кремлівським чиновникам трибуну, з якої ті можуть висловлювати свої безкомпромісні вимоги стосовно українського суверенітету.
- Індія продовжує зберігати і зміцнювати свої економічні звязки з Росією, попри нещодавні спроби зменшити свою залежність від Росії як партнера у сфері безпеки.
- Російська влада має намір прирівняти порушення законодавства про цензуру до екстремізму та тероризму, що допоможе Кремлю встановити псевдодержавну ідеологію.
- Правитель Росії Володимир Путін вперше з часів Другої світової війни нагородив воєнного кореспондента російською медаллю "Золота Зірка", оскільки Кремль продовжує використовувати державні нагороди для заохочення "воєнкорів" утримувати контроль над російським інформаційним простором.
- Пов'язані з Головним управлінням військової розвідки України особи, ймовірно, вбили заступника генерального конструктора і начальника відділу функціонального програмного забезпечення російського конструкторського бюро "Марс", що належить "Росатому", Михайла Шацького в Росії 12 грудня.
- Російські війська просунулися вперед в Курській області, а також у напрямку Часового Яру, Покровська та Курахового.
- Українські війська відновили втрачені позиції поблизу Сватового.
- Зусилля російського військового командування щодо забезпечення оперативної стабільності російських військ продовжують викликати гнів окремих "воєнкорів", які висміюють ці зусилля як деструктивні та надмірні.