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Курс валют НБУ на 7 грудня

Курс валют НБУ на 7 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 13 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 12 грудня впав на 4 коп. до 41.6588 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 43.7042 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 9 коп. до 53.0254 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився рівня 46.8787 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 5 коп. до 10.2208 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.658 800 --0.0353
EUR Євро 43.704 200 --0.0955
GBP Фунт стерлінгів 53.025 400 --0.0908
CHF Швейцарський франк 46.878 700 --0.3239
PLN Польський злотий 10.220 800 --0.0502

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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