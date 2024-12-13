Курс валют НБУ на 7 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 13 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 12 грудня впав на 4 коп. до 41.6588 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 43.7042 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 9 коп. до 53.0254 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився рівня 46.8787 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 5 коп. до 10.2208 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.658 800
|EUR
|Євро
|43.704 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.025 400
|CHF
|Швейцарський франк
|46.878 700
|PLN
|Польський злотий
|10.220 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.