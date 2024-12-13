Курс валют НБУ на 7 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 13 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 12 грудня впав на 4 коп. до 41.6588 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 43.7042 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 9 коп. до 53.0254 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився рівня 46.8787 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 5 коп. до 10.2208 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.658 800 EUR Євро 43.704 200 GBP Фунт стерлінгів 53.025 400 CHF Швейцарський франк 46.878 700 PLN Польський злотий 10.220 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.