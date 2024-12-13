Генштаб: Російські втрати у війні перевищили 760 тисяч людей

Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – станом на ранок 13 грудня ЗСУ знешкодили вже понад 760 тисяч окупантів, 9537 танків, 21078 артилерійських системи та 19675 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.12.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 760120 (+1390) осіб,

танків – 9537 (+5) од,

бойових броньованих машин – 19675 (+31) од,

артилерійських систем – 21078 (+6) од,

РСЗВ – 1253 (+0) од,

засобів ППО – 1023 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20176 (+65),

крилатих ракет – 2 861 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 31177 (+50) од,

спеціальної техніки – 3 642 (+0) од.

Дані уточнюються.