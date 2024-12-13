"Укрзалізниця" запускає новий поїзд з Києва до Будапешта

Стартує продаж квитків на новий поїзд №9/10 сполученням Київ — Будапешт, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Рейси запустять з 15 грудня.

Як зазначають у відомстві, поїзд розвантажить найбільш затребувані міжнародні маршрути "Укрзалізниці" та дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів у регіоні в напрямку:

Відня (подорож триватиме менш як 3 години);

Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюриха;

Румунії, Словенії та інших європейських країн.

Розклад — такий:

відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00;

відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

Як повiдомялось, "Укрзалізниця" запускає нічний поїзд між Києвом і Кам'янцем-Подільським.