Енергосистема України під масованим ударом: обсяги відключень збільшили

Ціллю масованого ракетного удару російської армії 13 грудня по Україні є енергетика.﻿ Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом" , - написав він.

За його словами, енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

"Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження" , - додав міністр.

Водночас в "Укренерго" повідомили﻿, що через масовану атаку обсяг відключень електрики на сьогодні збільшили.