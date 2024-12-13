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Енергосистема України під масованим ударом: обсяги відключень збільшили

Енергосистема України під масованим ударом: обсяги відключень збільшили
Фото: Рixabay

Ціллю масованого ракетного удару російської армії 13 грудня по Україні є енергетика.﻿ Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом", - написав він.

За його словами, енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

"Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження", - додав міністр.

Водночас в "Укренерго" повідомили﻿, що через масовану атаку обсяг відключень електрики на сьогодні збільшили.

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