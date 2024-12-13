Енергосистема України під масованим ударом: обсяги відключень збільшили
Ціллю масованого ракетного удару російської армії 13 грудня по Україні є енергетика. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом", - написав він.
За його словами, енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.
"Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження", - додав міністр.
Водночас в "Укренерго" повідомили, що через масовану атаку обсяг відключень електрики на сьогодні збільшили.