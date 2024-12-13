За добу 210 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

За минулу добу на фронті зафіксували 210 бойових зіткнень, найбiльше атак ворог здійснив на Покровському напрямку – 47, а також на Курахівському – 51, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу станом на 08:00 13 грудня.

"Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 35 авіаударів, скинувши 69 КАБ. Крім цього, здійснив 4170 обстрілів, з них 103 - із реактивних систем залпового вогню".

На Харківському напрямку противник вісім разів штурмував позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, Глибокого та Стариці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Загризового, Дворічної та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутись уперед поблизу Копанок, Новоєгорівки, Лозової, Надії, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили сім спроб окупантів просунутися вперед в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки в районі Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке.

На Курахівському напрямку українські військові відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 31 штурм українських позицій у районах Сухих Ялів, Костянтинопольського, Роздольного, Нескучного та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

Дві безрезультатні спроби атакувати позиції підрозділів Сил оборони здійснив окупант в напрямку Новоданилівки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували українськіі позиції п'ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Триває операція у Курській області, де українські воїни стримали 21 атакувальну дію загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.