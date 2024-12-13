Сі Цзіньпіна не буде на інавгурації Трампа – CBS News

Лідер Китаю Сі Цзіньпін не буде присутнім на інавгурації президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня у Вашингтоні. Про це пише CBS News з посиланням на джерела, повідомляє Укрінформ.

За словами обізнаних співрозмовників видання, присутність Сі не очікується на інавгурації Трампа.

Натомість захід відвідають посол КНР в США разом із дружиною. Також можлива присутність інших посадовців із Пекіна.

Раніше повідомляли, що обраний президент США Дональд Трамп запросив на свою інавгурацію лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Записи Державного департаменту засвідчують, що жоден іноземний лідер ніколи не був присутнім на інавгурації президента США.