Польща підняла авіацію через масовану ракетну атаку РФ по Україні
Польща підняла авіацію внаслідок масованого комбінованого удару Росії по регіонах України. Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування, повідомляє Європейська правда.
Як зазначили польські військові, зранку 13 грудня, внаслідок масованої атаки Росії по регіонах України – країна підняла військову авіацію.
Оперативне командування Польщі залучило "всі наявні" сили та засоби, зокрема, підняло винищувачі, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності.
Також, як проінформували поляки, країна вжила заходи спрямовані на убезпечення територій, що межують із "загрозливими районами".
"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", – додали польські військові.
Зауважимо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вранці 13 грудня Росія завдає масованого удару по українській енергетиці.