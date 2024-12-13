Польща підняла авіацію через масовану ракетну атаку РФ по Україні

Польща підняла авіацію внаслідок масованого комбінованого удару Росії по регіонах України. Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування, повідомляє Європейська правда.

Як зазначили польські військові, зранку 13 грудня, внаслідок масованої атаки Росії по регіонах України – країна підняла військову авіацію.

Оперативне командування Польщі залучило "всі наявні" сили та засоби, зокрема, підняло винищувачі, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності.

Також, як проінформували поляки, країна вжила заходи спрямовані на убезпечення територій, що межують із "загрозливими районами".

"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування" , – додали польські військові.

Зауважимо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вранці 13 грудня Росія завдає масованого удару по українській енергетиці.