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Google Play заблокує платежі у застосунках з російськими власниками – ЗМІ

Google Play заблокує платежі у застосунках з російськими власниками – ЗМІ
Фото: Unsplash

Розробники мобільних додатків із банківськими рахунками в Росії з 26 грудня не зможуть отримувати платежі за них у цифровому магазині Google Play. Це випливає із повідомлення компанії продавцям, скриншот якого опублікував портал Habr, повідомляє The Moscow Times.

"Ми відхилятимемо всі спроби користувачів придбати ваші платні програми, здійснити покупки в додатках (включаючи нові підписки) і продовжити підписки через Google Play Платежі", - йдеться в листі.

Рішення набирає чинності о 00:00 26 грудня (за тихоокеанським часом; о 22:00 25 грудня за московським). Залишок за балансом буде виплачено до 15 січня.

Це не перше обмеження з боку Google щодо російських розробників та користувачів. У травні 2022 року американська корпорація заборонила розробникам у Росії завантажувати та оновлювати платні програми у Google Play. В результаті в магазині не можуть розміщуватися платні програми для користувачів з Росії. Через це розробники не можуть отримувати монетизацію у російському сегменті.

До цього Google відключила в Росії роботу сервісу контекстної реклами Google AdSense та перестала показувати рекламні повідомлення у пошуковій видачі. Також від показу рекламних роликів у російському сегменті відмовився відеохостинг YouTube, що належить корпорації. Пізніше YouTube призупинив всі функції монетизації для користувачів з Росії, включаючи передплату Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстікери та "мерч". Однак цей захід тоді не торкнувся аудиторії з інших країн. У зв'язку з цим відеоблогери говорили, що монетизації буде "вдвічі менше".

Влітку 2024 року сервіс реклами Google AdSense вирішив повністю припинити діяльність у Росії та деактивував усі облікові записи російських користувачів. Таким чином, власники сайтів та блогери, що працюють на YouTube, повністю втратили монетизацію та доступ до рекламних послуг Google.

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